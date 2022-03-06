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"Радио Cвобода" приостановила свою работу в России

Новина українською →
Россия, Воскресенье 06 марта 2022 07:44
"Радио Cвобода" приостановила свою работу в России Фото: "Радио Cвобода" приостановила работу в России (svoboda.org)
Автор: Роман Мирончук

"Радио Cвобода" приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы возбудили дело о банкротстве российского подразделения редакции, а полиция усилила давление на его журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Радио Cвобода".

Редакция учредила свое московское бюро в 1991 году. Тогда ее пригласил первый президент РФ Борис Ельцин, который впоследствии назвал своим преемником Владимира Путина.

В пятницу, 4 марта, Путин подписал закон, согласно которому любой журналист, отклоняющийся от кремлевских тезисов о войне в Украине, может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения.

"Поскольку журналисты "Радио Cвобода" продолжают рассказывать правду о катастрофическом вторжении России в соседнюю страну, редакция планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России", - говорится в сообщении издания.

Глава "Радио Cвобода" Джейми Флай заявил, что после многолетних угроз, запугиваний и преследований журналистов Кремль отчаянно пытается помешать гражданам России узнать правду о незаконной войне в Украине.

Напомним, агентство Bloomberg, телеканалы CNN, CBS и BBC приостанавливают свою работу в России.

Мы также писали о том, что российский рынок покинули более 70 мировых брендов.

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Российская Федерация "Радио Свобода"
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