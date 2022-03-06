"Радіо Свобода" призупинила свою роботу в Росії

"Радіо Свобода" призупинила свою діяльність в Росії після того, як 4 березня місцеві податкові органи порушили справу про банкрутство російського підрозділу редакції, а поліція посилила тиск на її журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Радіо Свобода ".

Редакція заснувала своє московське бюро в 1991 році. Тоді її запросив перший президент РФ Борис Єльцин, котрий згодом назвав своїм наступником Володимира Путіна.

У п'ятницю, 4 березня, Путін підписав закон, згідно з яким будь-який журналіст, який відхиляється від кремлівських тез про війну в Україні, може бути засуджений до 15 років тюремного ув'язнення.

"Оскільки журналісти "Радіо Свобода" продовжують розповідати правду про катастрофічне вторгнення Росії в сусідню країну, редакція планує повідомляти про ці події з-за меж Росії", - йдеться в повідомленні видання.

Глава "Радіо Свобода" Джеймі Флай заявив, що після багаторічних погроз, залякувань і переслідувань журналістів Кремль відчайдушно намагається перешкодити громадянам Росії дізнатися правду про незаконну війну в Україні.