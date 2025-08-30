Радикальні молодики намагалися зірвати "ХарківПрайд-2025": втрутилася поліція

Радикальні молодики намагалися прорватися до місця проведення "ХарківПрайд-2025", але поліція оперативно припинила спробу та забезпечила порядок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву поліції Харківської області.
Правоохоронці заявили, що наразі у мережі поширюється неправдива інформація про нібито сутички під час заходу.
"Це не відповідає дійсності. Правоохоронці зафіксували спробу групи радикально налаштованої молоді пройти до місця проведення. Поліцейські обмежили доступ та оперативно припинили незначну штовханину", - пояснили в поліції.
Як пояснили правоохоронці, поліція діалогу провела роз’яснювальну роботу з громадянами.
Наразі ж поліція Харківщини продовжує працювати у посиленому режимі, щоб гарантувати безпеку та правопорядок.
"ХарківПрайд" це ЛГБТ-подія у місті Харків, яка проводиться з 2019 року та включає лекції, публічні дискусії та Марш "ХарківПрайд": мирну ходу на захист рівних прав та можливостей для людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.
Зауважимо, що ще вчора організатори "ХарківПрайду" говорили, що вони мають інформацію, що до Харкова планують прибути представники ультраправих організацій з Києва з наміром перешкодити проведенню заходів "ХарківПрайду 2025".
Сьогодні ж вдень мережами почали ширитись відео, на яких видно, як хлопці з прапорами "Правого сектора" намагалися прорватися через кордон поліції до учасників "Харків Прайду".
Зауважимо, що цьогорічний "КиївПрайд" у центрі столиці також не обійшовся без скандалів не обійшлось.
У центрі Києва 7 червня відбувся "КиївПрайд Парк" - захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. Проте не всі поставились до нього позитивно.
Зауважимо, що минулого літа Марш рівності в рамках "КиївПрайд" відбувся теж не зовсім "гладко". Паралельно до маршу активісти влаштували рух "за традиційні цінності".
Цього ж року проблеми виникли ще під час підготовки "Маршу рівності", який мав проходити у київському метро.
Однак в КМДА сказали, що не погоджували проведення заходу в цій локації, а організаторів попросили обрати інше місце.
Активісти заявили, що їм не надали дозволу на проведення заходу через фейки в мережі.
