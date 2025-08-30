Радикальные молодые люди пытались сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно пресекла попытку и обеспечила порядок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.
Правоохранители заявили, что сейчас в сети распространяется ложная информация о якобы столкновениях во время мероприятия.
"Это не соответствует действительности. Правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи пройти к месту проведения. Полицейские ограничили доступ и оперативно прекратили незначительную потасовку", - пояснили в полиции.
Как пояснили правоохранители, полиция диалога провела разъяснительную работу с гражданами.
Сейчас же полиция Харьковщины продолжает работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок.
"ХарьковПрайд" это ЛГБТ-событие в городе Харьков, которое проводится с 2019 года и включает лекции, публичные дискуссии и Марш "ХарьковПрайд": мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Заметим, что еще вчера организаторы "ХарьковПрайда" говорили, что они располагают информацией, что в Харьков планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева с намерением помешать проведению мероприятий "ХарьковПрайда 2025".
Сегодня же днем по сетям начали распространяться видео, на которых видно, как ребята с флагами "Правого сектора" пытались прорваться через кордон полиции к участникам "ХарьковПрайда".
Заметим, что нынешний "КиевПрайд" в центре столицы также не обошелся без скандалов.
В центре Киева 7 июня состоялся "КиевПрайд Парк" - мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако не все отнеслись к нему положительно.
Подробнее о том, что произошло во время марша, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что прошлым летом Марш равенства в рамках "КиевПрайд" состоялся тоже не совсем "гладко". Параллельно с маршем активисты устроили движение "за традиционные ценности".
В этом же году проблемы возникли еще во время подготовки "Марша равенства", который должен был проходить в киевском метро.
Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации, а организаторов попросили выбрать другое место.
Активисты заявили, что им не предоставили разрешения на проведение мероприятия из-за фейков в сети.
Подробнее о том, как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве, можно узнать в материале РБК-Украина.