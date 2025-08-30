RU

Общество Образование Деньги Изменения

Радикальные молодые люди пытались сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно пресекла попытку и обеспечила порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Правоохранители заявили, что сейчас в сети распространяется ложная информация о якобы столкновениях во время мероприятия.

"Это не соответствует действительности. Правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи пройти к месту проведения. Полицейские ограничили доступ и оперативно прекратили незначительную потасовку", - пояснили в полиции.

Как пояснили правоохранители, полиция диалога провела разъяснительную работу с гражданами.

Сейчас же полиция Харьковщины продолжает работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок.

"ХарьковПрайд-2025"

"ХарьковПрайд" это ЛГБТ-событие в городе Харьков, которое проводится с 2019 года и включает лекции, публичные дискуссии и Марш "ХарьковПрайд": мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Заметим, что еще вчера организаторы "ХарьковПрайда" говорили, что они располагают информацией, что в Харьков планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева с намерением помешать проведению мероприятий "ХарьковПрайда 2025".

Сегодня же днем по сетям начали распространяться видео, на которых видно, как ребята с флагами "Правого сектора" пытались прорваться через кордон полиции к участникам "ХарьковПрайда".

Стычки с участием ЛГБТК+

Заметим, что нынешний "КиевПрайд" в центре столицы также не обошелся без скандалов.

В центре Киева 7 июня состоялся "КиевПрайд Парк" - мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Однако не все отнеслись к нему положительно.

Подробнее о том, что произошло во время марша, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что прошлым летом Марш равенства в рамках "КиевПрайд" состоялся тоже не совсем "гладко". Параллельно с маршем активисты устроили движение "за традиционные ценности".

В этом же году проблемы возникли еще во время подготовки "Марша равенства", который должен был проходить в киевском метро.

Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации, а организаторов попросили выбрать другое место.

Активисты заявили, что им не предоставили разрешения на проведение мероприятия из-за фейков в сети.

Подробнее о том, как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве, можно узнать в материале РБК-Украина.

ЛГБТХарьков