Радикальные молодые люди пытались сорвать "ХарьковПрайд-2025": вмешалась полиция

Правоохранители заявили, что сейчас в сети распространяется ложная информация о якобы столкновениях во время мероприятия.

"Это не соответствует действительности. Правоохранители зафиксировали попытку группы радикально настроенной молодежи пройти к месту проведения. Полицейские ограничили доступ и оперативно прекратили незначительную потасовку", - пояснили в полиции.

Как пояснили правоохранители, полиция диалога провела разъяснительную работу с гражданами.

Сейчас же полиция Харьковщины продолжает работать в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок.

"ХарьковПрайд-2025"

"ХарьковПрайд" это ЛГБТ-событие в городе Харьков, которое проводится с 2019 года и включает лекции, публичные дискуссии и Марш "ХарьковПрайд": мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Заметим, что еще вчера организаторы "ХарьковПрайда" говорили, что они располагают информацией, что в Харьков планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева с намерением помешать проведению мероприятий "ХарьковПрайда 2025".

Сегодня же днем по сетям начали распространяться видео, на которых видно, как ребята с флагами "Правого сектора" пытались прорваться через кордон полиции к участникам "ХарьковПрайда".