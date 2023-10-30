UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радикалізація суспільства. У НАТО вважають, що заворушення в Махачкалі не вигідні Кремлю

Фото: директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Антиізраїльські стихійні акції та погроми, що сталися у Махачкалі в Дагестані, не вигідні російській владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніса Сартса, якого цитує Delfi.

Він зазначив, що події в Махачкалі - один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан - одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - сказав Сартс.

При цьому директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО додав, що події в Махачкалі не викликали особливого подиву.

Експерт заявив, що те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.

"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають - силою".

За його словами, Кремлю та центральній владі ніщо не загрожує, але з погляду логіки авторитарної системи такі прояви - щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачено далеко.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяДагестанМахачкала