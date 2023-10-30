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Радикалізація суспільства. У НАТО вважають, що заворушення в Махачкалі не вигідні Кремлю

Понеділок 30 жовтня 2023 12:25
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Радикалізація суспільства. У НАТО вважають, що заворушення в Махачкалі не вигідні Кремлю Фото: директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Антиізраїльські стихійні акції та погроми, що сталися у Махачкалі в Дагестані, не вигідні російській владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніса Сартса, якого цитує Delfi.

Він зазначив, що події в Махачкалі - один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан - одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - сказав Сартс.

При цьому директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО додав, що події в Махачкалі не викликали особливого подиву.

Експерт заявив, що те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.

"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають - силою".

За його словами, Кремлю та центральній владі ніщо не загрожує, але з погляду логіки авторитарної системи такі прояви - щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачено далеко.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Більше про ситуацію в Махачкалі та антиізраїльські погроми - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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