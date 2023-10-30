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Радикализация общества. В НАТО считают, что беспорядки в Махачкале не выгодны Кремлю

Понедельник 30 октября 2023 12:25
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Радикализация общества. В НАТО считают, что беспорядки в Махачкале не выгодны Кремлю Фото: директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Антиизраильские стихийные акции и погромы, которые произошли в Махачкале в Дагестане, не выгодны российской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, которого цитирует Delfi.

Он отметил, что события в Махачкале - одно из проявлений радикализации российского общества.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан - одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", - сказал Сартс.

При этом директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО добавил, что события в Махачкале не вызвали особого удивления.

Эксперт заявил, что произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию.

"Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить", - сказал он, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают - силой".

По его словам, Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления - что-то такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно толерантная страна.

Больше о ситуации в Махачкале и антиизраильских погромах - читайте в материале РБК-Украина.

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