Радіація не замкнена у зоні: як із Чорнобиля навіть зараз тікають небезпечні ізотопи

Радіація з Чорнобильської зони здатна мігрувати на чисті землі. Основним каналом розповсюдження небезпечних часток є води Прип'яті, а також вітри, які розносять пил і дим від пожеж.
Про це в інтрев'ю РБК-Україна розповів радіоеколог та генеральний директор "Екоцентру" Сергій Кірєєв.
Головне:
За словами фахівця, від 90% до 98% активності радіонуклідів виноситься за межі зони через поверхневі води - річки та водотоки басейну Прип'яті.
Сьогодні концентрація ізотопів у воді зазвичай не перевищує гігієнічні нормативи. Вона суттєво менша за показники перших років після аварії, коли ще не було захисних дамб. Раніше, при водопіллі, річка виходила на забруднені ділянки заплави та змивала радіонукліди далі за течією. Так було у 1991-92-х.
"А в 1999-му на річці з льоду утворилися "затори" і вода вийшла з берегів. Тоді певний час вміст радіонуклідів перевищував встановлені нормативи", - згадує експерт.
Після спорудження двох захисних дамб такого масового змиву вже не відбувається. Обсяг винесення радіоактивних часток прямо залежить від рівня водності Прип'яті.
"В останні роки спостерігається гідрологічна посуха, тому винос радіонуклідів значно менший, ніж був у роки високої водності", - пояснює Кірєєв.
Другий шлях - повітряний. Радіоактивний пил піднімається під час масштабних інженерних робіт або пожеж. І хоча пожежі - події короткочасні, їхні наслідки можуть бути катастрофічними:
"Значні території заміновані, що обмежує доступ до осередків пожеж і унеможливлює проведення повноцінних профілактичних заходів. Це призводить до затримок у реагуванні й збільшує масштаби потенційних загорянь", - каже Кірєєв.
Третій шлях - це транспорт, вантажі та персонал. Для мінімізації цього ризику в зоні діє суворий дозиметричний контроль на КПП.
"При перевищенні встановлених контрольних рівнів (КР) на одязі або взутті проводиться дезактивація. Якщо не вдається це зробити, речі вилучають і передають на захоронення. Транспорт та вантажі при перевищенні КР направляють на пункт дезактивації", - каже експерт.
За словами Кірєєва, у зоні залишаються низка небезпечних ізотопів, хоч їхня кількість знижується.
"Цезій-137 розпадається за 28 років, стронцій-90 - за 30 років. Тобто вже зараз цих елементів стало наполовину менше, ніж було одразу після аварії. Але досі багато ізотопів америцію і плутонію. Наприклад, плутоній-239 має період напіврозпаду 24 тисячі років", - додає Кірєєв.
Найвищі показники радіації фіксують біля проммайданчика та на місцях випадіння радіонуклідів. Середня потужність на адміністративно-побутовому корпусі станції (АПК-1) близько 0,4 мкЗв/год, на нафтобазі - 4,5 мкЗв/год на ДСГ-2 - 7,3 мкЗв/год. При цьому норма для цивільного населення - 0,3 мкЗв/год.
