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Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, - ГСЧС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что изменений радиационной обстановки вокруг Запорожской АЭС не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

Как уточнили Запорожской ОВА, от ГСЧС пришла СМС-рассылка с состоянием радиационного фона на атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре. Спасатели отметили, что изменений радиационной обстановке в районе АЭС не зафиксировано.

"Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен.

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Запорожская АЭСГСЧСВойна России против Украины