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Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі, - ДСНС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що змін радіаційної обставини навколо Запорізької АЕС не зафіксовано. Радіаційний фон знаходиться в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Як уточнили, від ДСНС прийшла СМС-розсилка зі станом радіаційного фону на атомній електростанції (АЕС) в Енергодарі. Рятувальники зазначили, що змін радіаційної обставини в районі АЕС не зафіксовано.

"Радіаційний фон в нормі", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку вогонь був погашений.

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