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Радиационный фон в столице в пределах нормы, - КГГА

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 23:36
Радиационный фон в столице в пределах нормы, - КГГА
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма)

Из-за фиксирования продуктов горения в воздухе в связи с пожарами в Чернобыльской зоне в Киеве измерили радиационный фон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма).

Радиационный фон в столице в пределах нормы, - КГГА

"В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Пожалуйста, оставайтесь дома!", - отметили в КГГА.

Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Кроме того, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.

По словам директора Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в Чернобыле сгорели 30% туристических объектов, тем самым нанеся серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

Добавим, что 16 апреля правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения еще одному поджигателю.

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