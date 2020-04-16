Радіаційний фон у столиці в межах норми, - КМДА

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма)

Через фіксування продуктів горіння в повітрі у зв'язку з пожежами у Чорнобильській зоні в Києві виміряли радіаційний фон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).

"У столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Причиною цього є пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер. Будь ласка, залишайтеся вдома!", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

Крім того, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.

За словами директора Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, в Чорнобилі згоріли 30% туристичних об'єктів, тим самим завдавши серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".

Додамо, що 16 квітня правоохоронці повідомили про підозру у причетності до лісового пожежі в Чорнобильській зоні відчуження ще одного палія.