У Раді зробили заяву про роботу під час постійних тривог у Києві

"У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5)", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 серпня народний депутат Микита Потураєв заявив в етері Radio NV, що постійні повітряні тривоги в Києві ускладнюють повноцінну роботу парламенту.

За його словами, обговорюються два сценарії подальших дій. Згідно з одним з них, Верховна Рада планує тимчасовий переїзд до безпечнішого об’єкта.

Зазначимо, пізніше голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що парламент продовжить працювати в будинку Верховної Ради і переїжджати у безпечніше місце не планує.

За його словами, нардепи не "відмежуються від суспільства" та "не шукають для себе особливих умов". Стефанчук зауважив, що режим роботи парламенту буде визначатись самою Радою, "відповідно до потреб держави та безпекових оцінок у повноважених служб".