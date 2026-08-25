Україна отримає ліцензію на виробництво Storm Shadow/SCALP, - Зеленський
Британія і Франція погодилися надати Україні ліцензію для власного виробництва Storm Shadow/SCALP.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом у Telegram.
Україна вироблятиме Storm Shadow/SCALP
Зеленський заявив, що 24 серпня президент Франції Емманюель Макрон і прем"єр-міністр Британії Енді Бернем дали згоду передати Україні відповідну ліцензію.
"Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з президентом Макроном, він підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії", - каже президент.
За словами Зеленського, Україна буде діяти.
"Вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення", - уточнив він.
FREYJA і ППО
Також глава держави оголосив, що за 7-10 днів Україна матиме графік по роботі з антибалістичною системою FREYJA:
- коли наступні зустрічі з партнерами,
- де блокується процес,
- з якою компанією якої країни щось не виходить.
"Всі дуже серйозно до цього налаштовані, будемо все розблоковувати", - каже він.
Крім того, Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік.
Україна також отримала підтвердження щодо майбутніх надходжень:
- кількох систем ППО Crotale і ракет до них,
- ракет АІМ, якими ППО збиває російські ракети.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна, за словами президента, отримала невелику партію ракет Patriot.
Також повідомлялося, що Бернем заявив: у вересні він вирушить до США разом з іншими європейськими лідерами, аби спробувати посилити захист України.
Крім того, Зеленський розповів про кілька варіантів боротьби з атаками Росії у портах. При цьому судноплавство зараз заблоковане не повністю.