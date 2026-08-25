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Чи реалістично збирати Storm Shadow та SCALP в Україні: пояснення експерта

14:18 25.08.2026 Вт
3 хв
Чи реально Україні налагодити збірку ракет Storm Shadow та SCALP і скільки часу це може зайняти?
aimg Лев Шевченко
Чи реалістично збирати Storm Shadow та SCALP в Україні: пояснення експерта Фото: ракета Storm Shadow (Wikipedia)
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На відміну від протиракет для ППО, у України вже є технологічна база для проєкту зі збирання Storm Shadow та SCALP.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

Наявна база: "Нептун", КБ "Луч" та "Мотор Січ"

За словами експерта, реалістичність проєкту залежить від того, про яку саме ракету йдеться. Якщо порівнювати зі створенням протиракет для ППО — зокрема PAC-2 або PAC-3, - то в України немає досвіду, який дозволив би використати наявну інфраструктуру.

Це складніші за конструкцією вироби: PAC-3 - надшвидкісна ракета з твердопаливним двигуном, яка потребує високоміцного жаростійкого сплаву для корпусу, що витримує екстремальні перевантаження під час різкої зміни напрямку при перехопленні.

Натомість зі Storm Shadow ситуація інша, зазначив Храпчинський. Україна вже виготовляє крилаті ракети "Нептун", має конструкторське бюро "Луч" і "Мотор Січ", яrt виробляє двигуни.

Storm Shadow - дозвукова ракета зі звичайним турбореактивним двигуном, композитним корпусом і крилом, розрахованим на дозвукове навантаження - тобто ближча за технологічним рівнем до того, що Україна вже освоїла.

Схожість є і в системі наведення: Storm Shadow використовує тепловізійну головку та кореляцію рельєфу для польоту на малій висоті - таку саму технологію, за словами експерта, вже реалізовано в "Нептунах".

Протиракети ППО, натомість, потребують активної радіолокаційної головки самонаведення міліметрового діапазону - складнішої й більш закритої технології.

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Терміни: від 6–12 місяців на збірку до 5 років на повну локалізацію

Храпчинський зазначив, що поки незрозуміло, яким саме буде формат співпраці - йдеться про фінальну збірку готових комплектів чи про локалізацію окремих кінцевих елементів. З

а його словами, розгортання так званої крупновузлової збірки, коли готові комплекти постачаються, а їх лише збирають в Україні для оперативного забезпечення Збройних сил, можливе за 6–12 місяців. Повна локалізація виробництва, натомість, може зайняти до 5 років.

Окремо експерт звернув увагу на бойову частину ракет: Storm Shadow має проникаючий кумулятивний заряд, PAC-2 - осколково-фугасну бойову частину, а PAC-3 - вольфрамові уражаючі елементи. За словами Храпчинського, досвід роботи з вольфрамовими уражаючими елементами в Україні вже є — у компанії Fire Point.

Україна самостійно виготовлятиме далекобійні ракети Storm Shadow. Британія офіційно схвалила передачу відповідних технологій та залучить до співпраці оборонні підприємства. Про це заявив прем’єр-міністр Британії Енді Бернем під час візиту до Києва.

Британський уряд також дозволив оборонній компанії MBDA розкрити засекречену інформацію про британські компоненти далекобійної ракети SCALP - французького варіанта британської Storm Shadow, оскільки обидві ракети використовують спільні французькі й британські технології.

У Кремлі на ці плани вже відреагували - речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська розвідка вже шукає майданчики, де в Україні можуть виготовляти або збирати таке озброєння, аби завдати по них ударів.

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