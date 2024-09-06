У Раді заявили, що змушені підіймати податки в Україні

"З іншого боку, ми змушені піднімати податки, ці законопроекти дискутуються, один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидше прийняти, знайти консенсус у залі", - пояснив Корнієнко.

Він зауважив, що в даному законопроекті є дискутовні норми про військовий збір для ФОПів ІІІ групи

"Яка фактично буде платити не 800, а 900 з обороту, це підняття фактично на одну п'яту їх податку, але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять", - розповів він.