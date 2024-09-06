RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде заявили, что вынуждены поднимать налоги в Украине

Фото: вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Карина Левицкая

Верховная рада вынуждена поднимать налоги в Украине. Соответствующие для этого законопроекты дискутируются.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"С другой стороны, мы вынуждены поднимать налоги, эти законопроекты дискутируются, один из них не приняли, он пошел на повторное первое чтение, но я думаю, что возвращение в него норм о налогообложении доходов банков позволит быстрее принять, найти консенсус в зале", - объяснил Корниенко.

Он отметил, что в данном законопроекте есть дискутивные нормы о военном сборе для ФОП III группы

"Которая фактически будет платить не 800, а 900 с оборота, это поднятие фактически на одну пятую их налогу, но с другой стороны мы понимаем, что ФОПы никогда не платили военный сбор, здесь тоже надо справедливость какую-нибудь наводить. НДФЛ так же они не платят", - рассказал он.

 

В Украине планируют повысить налоги

Напомним, что в конце этого лета финансовый комитет одобрил законопроект, которым предусмотрено, что бюджет получит 30 млрд гривен в 2024 году из 125 млрд гривен, которые запрашивал Минфин. В следующем году это будет 127 из 340 млрд гривен.

Согласно проекту, основным будет увеличение военного сбора по доходам граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году - 107,7 млрд гривен.

Также документом предусмотрено установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы (как ФОП, так и юридических лиц). Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.

Однако 3 сентября Верховная Рада провалила голосование за проект об увеличении налогов в 2024 году на 30 млрд. гривен. Документ отправили на повторное первое чтение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги