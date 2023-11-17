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У Раді зареєстрували законопроект про єдину роумінгову зону з ЄС

Архівне фото: У Раді зареєстрували законопроект про єдину роумінгову зону з ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В українському парламенті сьогодні, 17 листопада, зареєстрували законопроект щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.

"Прийняття законопроекту наблизить законодавство України до acquis ЄС відповідно до переліку й умов, визначених Угодою про асоціацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й  приєднання до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома".

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

"Громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України. Це сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони", - пояснили у Верховній раді.

Роумінг для українців

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Зазначимо, що у лютого цього року Єврокомісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

До того ж, Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

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