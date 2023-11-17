RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Архивное фото: В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В украинском парламенте сегодня, 17 ноября, зарегистрировали законопроект об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.

"Принятие законопроекта приблизит законодательство Украины к acquis ЕС в соответствии с перечнем и условиями, определенными Соглашением об ассоциации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это создаст условия для практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединения к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома".

Украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

"Граждане ЕС будут иметь такие же права во время посещения Украины. Это будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны", - пояснили в Верховной раде.

Роуминг для украинцев

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо лишь оплачивать свой тарифный пакет.

Отметим, что в феврале этого года Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

К тому же Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВерховная рада