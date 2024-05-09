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В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова

Киев, Четверг 09 мая 2024 09:24
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В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №11248.

"Уволить Кубракова Александра Николаевича с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - говорится в тексте постановления.

В пояснительной записке указывается, что существует необходимость создать отдельное министерство, которое занималось бы региональной политикой. В связи с этим предлагается уволить Кубракова.

"Проект постановления преследует цель увольнения Кубракова А.Н. с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с целью создания отдельного министерства по вопросам развития общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства", - объясняют авторы постановления.

Нардеп Ярослав Железняк отмечает, что Рада может сегодня рассмотреть постановление об увольнении Кубракова.

Что этому предшествовало

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" накануне сообщали, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планируют разделить на две отдельные структуры. В частности, нардепы хотят создать отдельное министерство регионального развития.

Однако, как отмечал собеседник в СН, для этого требуется увольнение вице-премьера Александра Кубракова.

Остается неизвестным, будет ли Кубраков и дальше возглавлять министерство инфраструктуры, а также кто может получить кресло министра регионального развития.

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