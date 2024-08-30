У Раді зареєстрували оновлений текст законопроєкту про підвищення податків

Як зазначив член комітету Ярослав Железняк, Рада розгляне проєкт у першому читанні 3-5 вересня.

Проєкт закону

Напередодні фінансовий комітет схвалив цей проєкт та рекомендував ухвалити його в першому читанні.

Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.

Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Планується запровадження військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати - тобто 800 гривень на місяць. Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Також передбачено підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) з 18% до 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

До питання про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% планують повернутися до другого читання. Зараз категорично проти НБУ та Мінфін.

Також планується встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Крім того, запроваджується місячна звітність за зарплатами. Як повідомив Железняк, це необхідно для економічного бронювання.