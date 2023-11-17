У Раді зареєстрували новий законопроект про обіг криптоактивів

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект щодо легального ринку криптоактивів в Україні. Серед іншого, ініціатива дозволить створити інноваційну зону, де протягом 3 років можна працювати без попередньої авторизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

Йдеться про проект закону № 10225-1 щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обігу віртуальних активів в Україні.

За словами чиновника, ринок криптоактивів є одним із найдинамічніших секторів, без якого "складно побудувати потужну цифрову економіку".

Міністр додав, що законопроект про обіг віртуальних активів в Україні був розроблений разом із нардепами та представниками бізнесу.

"Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України", - написав Федоров.

Що пропонується

Також глава Мінцифри пояснив, які нововведення пропонуються у проекті закону:

визначення правового статусу віртуальних активів;

класифікація цифрових активів та послуг у сфері, що адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МіСА);

створення інноваційної зони, де протягом трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

адаптація рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку криптоактивів.

"Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів" - додав міністр.

Ринок крипти в Україні та правила регулювання

Нагадаємо, у вересні 2021 року Верховна Рада легалізувала віртуальні активи, ухваливши закон, який регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів матимуть змогу легально обмінювати та декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон також визначає поняття та правовий статус віртуального активу.

У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи. Регулюванням ринком покладено на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

Раніше в НБУ заявляли, що регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейських норм з урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України.

Нагадаємо також, що у серпні цього року Європейський парламент схвалив правила ЄС для управління криптоіндустрією, а також загальні правила нагляду і захисту клієнтів Markets in Crypto assets (МiСА).