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Зеленский подписал закон о легализации криптовалютных активов

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Среда 16 марта 2022 17:59
Зеленский подписал закон о легализации криптовалютных активов Фото: Криптовалютные активы теперь "в законе" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах. Теперь этот рынок будет регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Официальный веб-портал парламента Украины.

Глава государства вернул закон с собственной подписью в Верховную Раду. С началом работы документа в Украине произойдут следующие изменения:

  • легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
  • банки будут открывать счета для криптокомпаний;
  • украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
  • государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.


Кроме того, Нацкомиссия по ценным бумагам будет теперь формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов, определять порядок оборота виртуальных активов, выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов и осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.

В Министерстве цифровой трансформации подписание закона назвали "важным шагом к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине".

"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал свыше 54 миллионов долларов США в криптоактивах", – добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в персональном Telegram.

Напомним, что Соединенные Штаты вместе с союзниками создали международную группу по розыску активов российской элиты.

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