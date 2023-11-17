В Раде зарегистрировали новый законопроект об обращении криптоактивов

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легальном рынке криптоактивов в Украине. Среди прочего, инициатива позволит создать инновационную зону, в которой в течение 3 лет можно работать без предварительной авторизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

Речь идет о проекте закона № 10225-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине.

По словам чиновника, рынок криптоактивов является одним из наиболее динамичных секторов, без которого "сложно построить мощную цифровую экономику".

Министр добавил, что законопроект об обороте виртуальных активов в Украине был разработан вместе с нардепами и представителями бизнеса.

"Закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины", - написал Федоров.

Что предлагается

Также глава Минцифры объяснил, какие новшества предлагаются в проекте закона:

определение правового статуса виртуальных активов;

классификация цифровых активов и услуг в сфере, адаптируемых с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

создание инновационной зоны, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптация рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка криптоактивов.

"Также законопроект предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов", - добавил министр.

Рынок крипты в Украине и правила регулирования

Напомним, в сентябре 2021 года Верховная Рада легализовала виртуальные активы, приняв закон, который регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон также определяет понятие и правовой статус виртуального актива.

В марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах. Регулирование рынком возложено на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк Украины.

Ранее в НБУ заявляли, что регулирование рынка виртуальных активов в Украине должно быть приближено к европейским нормам с учетом особенностей национальной правовой и финансовой системы. В этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.

Напомним также, что в августе этого года Европейский парламент принял правила ЕС для управления криптоиндустрией, а также общие правила надзора и защиты клиентов Markets in Crypto assets (МиСА).