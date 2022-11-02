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Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну

Фото: Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховній раді запропонували звільнити Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"У Верховній раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - пише Мельничук.

Перестановки в Кабміні та "Нафтогазі"

Згідно з даними джерел РБК-Україна в "Слузі народу", вже завтра, 3 листопада, Верховна рада може звільнити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Рішення буде прийнято внаслідок наміру об'єднати відомство чинного міністра з Міністерством інфраструктури під головуванням Олександра Кубракова.

Водночас Чернишов, зі свого боку, може очолити НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив рішення про звільнення Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу".

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