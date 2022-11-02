RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина

Фото: Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховной раде предложили уволить Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - пишет Мельничук.

Перестановки в Кабмине и "Нафтогазе"

Согласно данным источников РБК-Украина в "Слуге народа", уже завтра, 3 ноября, Верховная рада может уволить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Решение будет принято в результате намерения объединить ведомство действующего министра с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова.

В то же время Чернышев, со своей стороны, может возглавить НАК "Нафтогаз ".

Напомним, вчера Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News