Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина

Верховной раде предложили уволить Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - пишет Мельничук.
Согласно данным источников РБК-Украина в "Слуге народа", уже завтра, 3 ноября, Верховная рада может уволить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
Решение будет принято в результате намерения объединить ведомство действующего министра с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова.
В то же время Чернышев, со своей стороны, может возглавить НАК "Нафтогаз ".
Напомним, вчера Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза".
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