Раді запропонували зробити із ССО розвідорган: нардеп оцінив, чи підтримають ініціативу

Про це у коментарі РБК-Україна заявив нардеп, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Ініціативу вже відкидали

Нардеп нагадав, що таку ініціативу вже розглядали перед повномасштабним вторгненням росіян. Тоді її не підтримали з кількох причин.

За словами Рахманіна, по-перше, проти законопроекту виступили Міністерство оборони, Збройні сили в особі Генштабу та інші розвідувальні органи (Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони України та розвідувальний орган Держприкордонслужби України).

"Вони вважали, що розширення цього списку призведе до дублювання функцій. А Кабінет міністрів, наскільки я пам'ятаю, у свою чергу наполягав на тому, що це призведе до необґрунтованого збільшення витрат", - уточнив нардеп.

Що таке розвідоргани

Рахманін пояснив, що розвідувальні органи - це органи, які мають право здійснювати розвідувальну діяльність за допомогою всього спектру необхідних засобів та можливостей на підставі законодавства. Таку функцію мають ті органи, які спочатку створювалися як розвідувальні. Тому СЗР, ГУР та розвідувальний орган ДПСУ створювалися як розвідки.

"Сили особливих операцій не створювалися як розвідувальний орган. Це окремий вид Збройних сил України, якому, до речі, законодавством надано можливість здійснювати певні види розвідки, яка називається спеціальною розвідкою", - розповів член комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки.

За його словами, якщо зробити з ССО розвідувальний орган, то це призведе не лише до дублювання функцій, а й "до певного хаосу".

Дві категорії розвідки

Рахманін підкреслив, що існує дві категорії розвідки: аналітична та польова. Польовою можуть займатися військові, зокрема і бійці Сил спецоперацій, що вони роблять. Для ССО передбачена така функція.

Але аналітична розвідка, як зазначив нардеп, не притаманна Силам спецоперацій, оскільки "це означає зовсім інший масштаб дій, це означає можливість утримувати агентури, резидентури".

Нардеп нагадав, що навіть Служба безпеки України не отримала статус розвідувального органу. Їй лише надали можливість проводити розвідувальну діяльність у рамках контррозвідки.

Чи можуть ухвалити новий законопроект

Рахманін підкреслив, що Сили спецоперацій мають розвідувальні структури, які займаються розвідкою. Але "робити з них ще один розвідувальний орган не потрібно, недоцільно і необґрунтовано".

"Мені невідомо, щоб Міністерство оборони, Генеральний штаб та інші розвідоргани відтоді змінили свою позицію. І оскільки подібна ініціатива була відхилена раніше, то, за всієї моєї поваги до ССО і до функції, яку вони виконують, я думаю, що і ця ініціатива навряд чи чи буде підтримана комітетом та Верховною радою", - наголосив він.