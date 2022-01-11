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Силам специальных операций могут предоставить полномочия разведки: что об этом известно

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 10:59
Силам специальных операций могут предоставить полномочия разведки: что об этом известно Фото: Силам специальных операций могут предоставить полномочия разведки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Силам специальных операций (ССО) ВС Украины предлагают предоставить особые разведывательные полномочия. Соответствующий законопроект №6486 зарегистрирован в Раде по инициативе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

В законопроекте указано, что его принятие значительно расширит способности национального сопротивления через предоставление ССО особых разведывательных функций.

Сейчас же правом на ее осуществление обладают Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, разведывательный орган Госпогранслужбы и СБУ.

Так, документом предлагается расширить полномочия ССО с возможностью осуществлять разведку в интересах подготовки и ведения собственных спецопераций, боевых и специальных действий и во время организации движения сопротивления.

В пояснительной записке указано, что сейчас ССО не могут организовать специальные операции и организовывать движение сопротивления без аналогичного права, ведь проведение разведывательных мероприятий является ключевым аспектом в организации и подготовке выполнения задач ССО по назначению.

Кроме того, принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, "поможет устранить пробел в законодательстве относительно ведения специальной разведки".

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