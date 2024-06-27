Раде предложили сделать из ССО разведорган: нардеп оценил, поддержат ли инициативу

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил нардеп, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Инициативу уже отвергали

Нардеп напомнил, что такую инициативу уже рассматривали перед полномасштабным вторжением россиян. Тогда ее не поддержали по нескольким причинам.

По словам Рахманина, во-первых, против законопроекта выступили Министерство обороны, Вооруженные силы в лице Генштаба и другие разведывательные органы (Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны Украины и разведывательный орган Госпогранслужбы Украины).

"Они считали, что расширение этого списка приведет к дублированию функций. А Кабинет министров, насколько помню, в свою очередь настаивал на том, что это приведет к необоснованному увеличению расходов", - уточнил нардеп.

Что такое разведорганы

Рахманин объяснил, что разведывательные органы - это органы, которые имеют право совершать разведывательную деятельность при помощи всего спектра необходимых средств и возможностей на основании законодательства. Такую функцию имеют те органы, которые изначально создавались как разведывательные. Поэтому СВР, ГУР и разведывательный орган ГПСУ создавались как разведки.

"Силы особых операций не создавались как разведывательный орган. Это отдельный вид Вооруженных сил Украины, которому, кстати, законодательством предоставлена ​​возможность осуществлять определенные виды разведки, которая называется специальной разведкой", - рассказал член комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки.

По его словам, если сделать из ССО разведывательный орган, то это приведет не только к дублированию функций, но и "к определенному хаосу".

Две категории разведки

Рахманин подчеркнул, что существует две категории разведки: аналитическая и полевая. Полевой могут заниматься военные, в том числе и бойцы Сил спецопераций, что они и делают. Для ССО предусмотрена такая функция.

Но аналитическая разведка, как отметил нардеп, не присуща Силам спецопераций, поскольку "это означает совершенно другой масштаб действий, это означает возможность содержать агентуры, резидентуры".

Нардеп напомнил, что даже Служба безопасности Украины не получила статус разведывательного органа. Ей только предоставили возможность проводить разведывательную деятельность в рамках контрразведки.

Могут ли принять новый законопроект

Рахманин подчеркнул, что у Сил спецопераций есть разведывательные структуры, которые занимаются разведкой. Но "делать из них еще один разведывательный орган не следует, нецелесообразно и не обосновано".

"Мне неизвестно, чтобы Министерство обороны, Генеральный штаб и другие разведорганы с тех пор изменили свою позицию. И поскольку подобная инициатива была отклонена раньше, то, при всем моем уважении к ССО и к функции, которую они выполняют, я думаю, что и эта инициатива вряд ли будет поддержана комитетом и Верховной радой", - подчеркнул он.