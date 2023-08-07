Раді запропонували ввести в Україні ще одне державне свято: деталі

На думку автора законопроекту, нардепа від партії "Слуга народу" Георгія Мазураша, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

Законопроект було зареєстровано 7 серпня 2023 року. А сам "День подяки" пропонується святкувати кожного року 22 жовтня.

Як вважають спеціалісти, свято може стати новим символом єдності та взаємодопомоги між українцями та зміцнити патріотичні почуття населення.

Нагадаємо, в Україні офіційно змінили дату Різдва та ще декількох свят. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Що цьому передувало

Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.

Верховна рада раніше ухвалила закон про перенесення низки святкових днів. Повідомлялося, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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