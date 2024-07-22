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Раді запропонували виключити Безуглу з оборонного комітету

Фото: Мар'яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховну Раду внесли проект постанови, якою пропонується виключити Мар'яну Безуглу з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту та нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Проект постанови, яку внесли до Ради, також передбачає звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Фото: проект постанови щодо виключення Безуглої (скріншот)

При цьому, як уточнив Желєзняк, очікується, що комітет з питань регламенту дуже швидко розгляне цей документ. А голосування у Раді відбудеться вже завтра, 23 липня.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня нардеп Мар'яна Безугла вийшла із фракції "Слуга народу" за власним бажанням. З партії СН вона вийшла ще на початку року.

Нардеп відома своїми скандальними висловлюваннями на адресу військового керівництва України. Зокрема, вона різко критикувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже сьогодні, 22 липня, стало відомо, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав виключення Безуглої зі свого складу.

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