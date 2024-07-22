Раді запропонували виключити Безуглу з оборонного комітету

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня нардеп Мар'яна Безугла вийшла із фракції "Слуга народу" за власним бажанням. З партії СН вона вийшла ще на початку року.

Нардеп відома своїми скандальними висловлюваннями на адресу військового керівництва України. Зокрема, вона різко критикувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже сьогодні, 22 липня, стало відомо, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав виключення Безуглої зі свого складу.

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