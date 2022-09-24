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У Раді запропонували відновити електронне декларування та перевірки декларацій

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс до Верховної ради законопроєкт про поновлення електронного декларування та перевірок декларацій, зупинених на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Передбачається, що суб'єкти декларування мають подати свої декларації протягом двох місяців після ухвалення закону.

При цьому законопроєкт названий змінами до законодавства "з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Польщі не збиратиме податки з біженців з України, які прибули до цієї країни після 24 лютого, і з того часу працюють віддалено на свого українського роботодавця.

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Верховна рада