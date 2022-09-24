У Раді запропонували відновити електронне декларування та перевірки декларацій

Передбачається, що суб'єкти декларування мають подати свої декларації протягом двох місяців після ухвалення закону.

При цьому законопроєкт названий змінами до законодавства "з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Польщі не збиратиме податки з біженців з України, які прибули до цієї країни після 24 лютого, і з того часу працюють віддалено на свого українського роботодавця.

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