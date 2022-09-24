В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверки деклараций

Предполагается, что субъекты декларирования должны подать свои декларации в течение двух месяцев после принятия закона.

При этом законопроект назван изменениями в законодательство "с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза".

Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши не будет собирать налоги с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.