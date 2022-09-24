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В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверки деклараций

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес в Верховную раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Предполагается, что субъекты декларирования должны подать свои декларации в течение двух месяцев после принятия закона.

При этом законопроект назван изменениями в законодательство "с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза".

Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши не будет собирать налоги с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.

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Верховная рада