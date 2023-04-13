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У Раді запропонували саджати у в'язницю за депортацію українців

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Київ, Четвер 13 квітня 2023 19:08
У Раді запропонували саджати у в'язницю за депортацію українців Ілюстративне фото: у Раді запропонували саджати у в'язницю за депортацію українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Верховну раду внесли законопроект, яким пропонується встановити кримінальну відповідальність за депортацію українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Ініціатори законопроекту хочуть, щоб винні у насильницькому переміщенні осіб за межі території України отримували тюремний термін від 8 до 12 років.

При цьому, згідно з ініціативою, якщо відбулася депортація неповнолітнього українця, то максимальний термін хочуть збільшити до 15 років.

Автори документа зазначають, що наразі за депортацію в Україні не передбачено кримінальної відповідальності. Тому, на їхню думку, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, оскільки такі правопорушення є загрозою для генофонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, оскільки вони винні у депортації українців у РФ.

Також ми писали, що 8 квітня Україні вдалося повернути понад 30 дітей, яких незаконно вивезли з країни росіяни.

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