В Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев
В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за депортацию украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Инициаторы законопроекта хотят, чтобы виновные в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины получали тюремный срок от 8 до 12 лет.
При этом, согласно инициативе, в случае, если произошла депортация несовершеннолетнего украинца, то максимальный срок хотят увеличить до 15 лет.
Авторы документа отмечают, что сейчас за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, по их мнению, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.
Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.
Также мы писали, что 8 апреля Украине удалось вернуть более 30 детей, которых незаконно вывезли из страны россияне.
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