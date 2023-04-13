В Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы виновные в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины получали тюремный срок от 8 до 12 лет.

При этом, согласно инициативе, в случае, если произошла депортация несовершеннолетнего украинца, то максимальный срок хотят увеличить до 15 лет.

Авторы документа отмечают, что сейчас за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, по их мнению, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.