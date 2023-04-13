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В Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 19:08
В Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев Иллюстративное фото: в Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за депортацию украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы виновные в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины получали тюремный срок от 8 до 12 лет.

При этом, согласно инициативе, в случае, если произошла депортация несовершеннолетнего украинца, то максимальный срок хотят увеличить до 15 лет.

Авторы документа отмечают, что сейчас за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, по их мнению, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.

Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.

Также мы писали, что 8 апреля Украине удалось вернуть более 30 детей, которых незаконно вывезли из страны россияне.

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