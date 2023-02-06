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Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

Фото: Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка очільником відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови.

Зазначимо, що Малюк виконує обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова.

Нагадаємо, що 18 липня президент призначив в.о. керівника СБУ Василя Малюка та вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення Баканова.

19 липня Рада підтримали рішення Зеленського та відправила Баканова у відставку 265 голосами нардепів.

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