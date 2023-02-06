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Зеленский внес в Раду кандидатуру Малюка на пост главы СБУ

Фото: Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка руководителем ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Отметим, что Малюк исполняет обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова.

Напомним, что 18 июля президент назначил и.о. руководителя СБУ Василия Малюка и внес в парламент проект постановления об увольнении Баканова.

19 июля Рада поддержала решение Зеленского и отправила Баканова в отставку 265 голосами нардепов.

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