Раді запропонували призначити Кириленка головою АМКУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання на призначення Павла Кириленка головою АМКУ.

Що цьому передувало

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Вчора Верховна рада України відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Пізніше президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко - підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

У 2017 році Кириленка було призначено військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України, посаду обіймав 2 роки. Вже у 2019 році він став головою Донецької обласної державної адміністрації.