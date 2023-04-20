У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митного контролю у період дії воєнного стану. Проект подали народні депутати з фракції "Слуга народу" Олександр Сова та Данило Гетманцев (голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 9224 .

Проектом закону пропонується з 1 липня 2023 року відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок (зустрічних звірок) дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Перевірки стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Також планується установити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після податкового повідомлення-рішення, адміністративні стягнення за порушення митних правил не накладаються протягом воєнного стану.

Як зазначається пояснювальній записці, з березня 2022 року в Україні зупинено проведення митними органами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

"Документальні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів є однією із форм митного контролю, під час якої перевіряються дані митних декларацій та відомості у них. Проте на сьогодні митні органи позбавлені можливості здійснювати одну із форм митного контролю, обов’язковість якої визначено умовами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур", - йдеться в документі.