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У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 11:05
У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митного контролю у період дії воєнного стану. Проект подали народні депутати з фракції "Слуга народу" Олександр Сова та Данило Гетманцев (голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9224.

Проектом закону пропонується з 1 липня 2023 року відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок (зустрічних звірок) дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Перевірки стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Також планується установити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після податкового повідомлення-рішення, адміністративні стягнення за порушення митних правил не накладаються протягом воєнного стану.

Як зазначається пояснювальній записці, з березня 2022 року в Україні зупинено проведення митними органами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

"Документальні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів є однією із форм митного контролю, під час якої перевіряються дані митних декларацій та відомості у них. Проте на сьогодні митні органи позбавлені можливості здійснювати одну із форм митного контролю, обов’язковість якої визначено умовами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Документом пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни, а також повернути податкові перевірки.

Повернення податкової системи до довоєнних умов є одним із зобов'язань української влади перед МВФ.

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