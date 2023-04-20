В Раде предложили вернуть с 1 июля проверки на таможне

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях таможенного контроля в период действия военного положения. Проект подали народные депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Сова и Даниил Гетманцев (глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике) и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9224 .

Проект закона предлагает с 1 июля 2023 года восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок (встречных сверок) соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела. Проверки будут касаться своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей.

Также планируется установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней после налогового уведомления-решения административные взыскания за нарушение таможенных правил не налагаются во время военного положения.

Как отмечается в пояснительной записке, с марта 2022 года в Украине остановлено проведение таможенными органами документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела.

"Документальные проверки своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей являются одной из форм таможенного контроля, в ходе которой проверяются данные таможенных деклараций и сведения в них. Однако на сегодняшний день таможенные органы лишены возможности осуществлять одну из форм таможенного контроля, обязательность которой определены условиями Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур", - говорится в документе.