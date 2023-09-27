Раді запропонували новий механізм перезапуску Бюро економічної безпеки

Згідно з пропозиціями авторів ініціативи, діяльність БЕБ хочуть підпорядкувати міністру фінансів. При цьому конкурсну процедуру мають намір змінити на прикладі практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з протидії корупції.

Законопроект передбачає припинення повноважень першого заступника директора БЕБ та його заступників. Після цього на посаду директора Бюро пропонують оголосити новий конкурс.

Сама процедура проведення конкурсу, згідно з пропозиціями, також має змінитись. Комісія має складатися з семи осіб: трьох - від Кабміну, чотирьох - за пропозиціями міжнародних організацій, які надавали міжнародну технічну допомогу Україні.

Комісію хочуть вважати повноважною у разі призначення не менше п'яти членів, а для прийняття рішень необхідно буде щонайменше чотири голоси, у тому числі не менше трьох від членів, яких запропонували міжнародні організації.

Процедуру звільнення хочуть також змінити. Підставою для цього, як сказано у законопроекті, буде не висновок Кабміну за результатами щорічного звіту, а негативний висновок аудиту (за зразком НАБУ та НАЗК). Його пропонують проводити через рік та три роки після призначення.

Також у БЕБ хочуть заборонити працювати особам, які до 1 січня 2023 року працювали рік чи більше на будь-якій слідчій чи оперативній посаді в органах податкової міліції, прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України чи міліції.

Друга спроба перезапуску

Варто зауважити, що законопроект про перезапуск БЕБ вносили ще на початку цього року.

Але кілька днів тому його було відкликано після того, як пропозиції отримали скептичну оцінку Головного науково-експертного управління Ради.

Нагадаємо, у серпні Андрій Пащук став новим виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки.