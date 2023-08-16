ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника

Новость на русском →
Київ, Середа 16 серпня 2023 17:20
У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника Фото: Андрій Пащук, новий в.о. директора БЕБ (t.me/esbu_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Андрій Пащук став новим виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки. Він змінив на цій посаді Едуарда Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕБ у Telegram.

"Андрій Вікторович Пащук розпочав виконання обов'язків директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в повідомленні.

У БЕБ зазначають, що Пащук здійснюватиме спільну координацію та контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених законом "Про Бюро економічної безпеки України".

У Бюро уточнюють, що Федорова було звільнено відповідним указом за згодою сторін ще 14 серпня. При цьому призначили його у квітні цього року.

Зазначимо, що БЕБ створили ще у 2021 році. Бюро мало стати єдиним органом, який займається розслідуванням економічних злочинів.

Раніше такі повноваження мали податкова міліція, а також економічні підрозділи Служби безпеки та Нацгвардії.

Що відомо про Пащука

Андрій Пащук працює у Бюро з листопада 2022 року. Його призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки
NEWS
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза