У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника
Андрій Пащук став новим виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки. Він змінив на цій посаді Едуарда Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕБ у Telegram.
"Андрій Вікторович Пащук розпочав виконання обов'язків директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в повідомленні.
У БЕБ зазначають, що Пащук здійснюватиме спільну координацію та контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених законом "Про Бюро економічної безпеки України".
У Бюро уточнюють, що Федорова було звільнено відповідним указом за згодою сторін ще 14 серпня. При цьому призначили його у квітні цього року.
Зазначимо, що БЕБ створили ще у 2021 році. Бюро мало стати єдиним органом, який займається розслідуванням економічних злочинів.
Раніше такі повноваження мали податкова міліція, а також економічні підрозділи Служби безпеки та Нацгвардії.
Що відомо про Пащука
Андрій Пащук працює у Бюро з листопада 2022 року. Його призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.
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