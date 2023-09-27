Раде предложили новый механизм перезапуска Бюро экономической безопасности

В Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает перезапуск Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно предложениям авторов инициативы, деятельность БЭБ хотят подчинить министру финансов. При этом конкурсную процедуру намерены изменить по примеру практик Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по противодействию коррупции.
Законопроект предусматривает прекращение полномочий первого заместителя директора БЭБ и его заместителей. После этого на должность директора Бюро предлагают объявить новый конкурс.
Сама процедура проведения конкурса, согласно предложениям, также должна измениться. Комиссия должна состоять из семи человек: трех - от Кабмина, четырех - по предложению международных организаций, оказывавших международную техническую помощь Украине.
Комиссию хотят считать полномочной в случае назначения не менее пяти членов, а для принятия решений необходимо будет минимум четыре голоса, в том числе не менее трех от членов, которых предложили международные организации.
Процедуру увольнения также хотят изменить. Основанием для этого, как сказано в законопроекте, будет не заключение Кабмина по результатам ежегодного отчета, а негативное заключение аудита (по образцу НАБУ и НАПК). Его предлагают проводить через год и три года после назначения.
Также в БЭБ хотят запретить работать лицам, которые до 1 января 2023 года работали год или более на любой следственной или оперативной должности в органах налоговой милиции, прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины или милиции.
Стоит заметить, что законопроект о перезапуске БЭБ вносили еще в начале этого года.
Но несколько дней назад он был отозван после того, как предложения получили скептическую оценку Главного научно-экспертного управления Рады.
Напомним, в августе Андрей Пащук стал новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности.
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