У Раді з'являються деякі божевільні законопроекти, - євродепутат

Депутати Верховної ради не завжди дотримуються демократичних стандартів, пропонуючи законопроекти, які не вписуються у правову систему ЄС.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

"ми бачимо деякі, скажімо так, тривожні ознаки, і ми бачимо деякі божевільні законопроекти, які не вписуються в acquis ЄС (правову систему Євросоюзу, - ред. ), які не вписуються в це прагнення стати його членом", - сказала вона.

Фон Крамон-Таубадель висловила респект усім колегам у Раді, всім колегам, які працюють у виконавчій владі, за розробку відповідних законопроектів для членства в ЄС, потім за їхнє ухвалення, потім за реалізацію.

"Так що багато, безумовно, робиться. І набагато більше, ніж очікували багато хто в Європейському Союзі", - сказала вона, зазначивши, що існує чітка єдність у реформуванні країни, просуванні правильних законопроектів, забезпеченні того, щоб все йшло європейським шляхом.

"Але є і другий аспект, і це управління, а управління означає інклюзивність, означає права опозиції, означає парламентський плюралізм, означає включення громадянського суспільства, означає роботу, скажімо так, з місцевими експертами, а не лише з небагатьма людьми в президентській адміністрації", - додала євродепутат.