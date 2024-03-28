В Раде появляются некоторые безумные законопроекты, - евродепутат

Депутаты Верховной рады не всегда придерживаются демократических стандартов, предлагая законопроекты, которые не вписываются в правовую систему ЕС.

"Мы видим некоторые, скажем так, тревожные признаки, и мы видим некоторые безумные законопроекты, которые не вписываются в acquis ЕС (правовую систему Евросоюза, - ред.), которые не вписываются в это стремление стать его членом", - сказала она.

Фон Крамон-Таубадель выразила респект всем коллегам в Раде, всем коллегам, работающим в исполнительной власти, за разработку соответствующих законопроектов для членства в ЕС, затем за их принятие, затем за реализацию.

"Так что многое, безусловно, делается. И гораздо больше, чем ожидали многие в Европейском Союзе", - сказала она, отметив, что существует четкое единство в реформировании страны, продвижении правильных законопроектов, обеспечении того, чтобы все шло по европейскому пути.

"Но есть и второй аспект, и это управление, а управление значит инклюзивность, значит права оппозиции, значит парламентский плюрализм, значит включение гражданского общества, значит работу, скажем так, с местными экспертами, а не только с очень немногими людьми в президентской администрации", - добавила евродепутат.