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Чиновники, суди, парламент, уряд, банки: кому найменше довіряють українці

Україна, Середа 07 лютого 2024 15:05
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Чиновники, суди, парламент, уряд, банки: кому найменше довіряють українці Фото: Українці найменше довіряють державному апарату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на січень 2024 року більшість українців висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам), яким не довіряють 75%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Також українці не довіряють політичним партіям (72%), Верховній раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Чиновники, суди, парламент, уряд, банки: кому найменше довіряють українці

Частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють - 23%).

До ради міста (селища, села), в якому живе респондент, довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою (відповідно 43% і 45%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 95% опитаних), добровольчих загонів (85%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (82%), Національної гвардії (81%), волонтерських організацій (78%), Державної прикордонної служби (77%), Міністерства оборони (69%), Служби безпеки України (68%), президента України (64%), Церкви (61%), Національної поліції (58%), громадських організацій (55%), Національного банку України (53%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до голови міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 43%), ЗМІ України (відповідно 47% і 43%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 42,5% і 31%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року соціологи зафіксували різне зниження довіри до органів влади України. Натомість довіра до армії зберігається на високому рівні.

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