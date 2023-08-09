У Раді з'явилася нова депутатка: що про неї відомо

Локтіонова сьогодні, 9 серпня, склала присягу народного депутата України. У Раді вона зайняла місце Юрія Арістова.

Що відомо про Локтіонову

Наталія Локтіонова народилася у квітні 1981 року в Києві. Вона закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка та менеджмент".

Локтіонова працювала менеджеркою з маркетингу у компанії Ancor Personnel Ukraine ltd, а також на різних посадах у "Першій лізинговій компанії". Вона балотувалася на вибори до парламенту під номером 146 у партії "Слуга народу".

Що цьому передувало

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов з сім'єю відпочивав в елітному готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

Пізніше парламент позбавив Арістова депутатського мандата, а генеральний прокурор України оголосив колишньому нардепу підозру.

Печерський районний суд Києва 28 липня обрав запобіжний захід Арістову у вигляді особистого зобов’язання.

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