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До Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених

Фото: до Ради внесли законопроект про мобілізацію ув'язнених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

До Верховної ради України внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Відповідно до назви законопроекту, умовно-достроково звільняти від відбування покарання хочуть тих ув'язнених, які погодяться проходити військову службу за контрактом.

Станом на зараз тексту законопроекту поки немає.

Що передувало

Нагадаємо, раніше до Ради внесли законопроект про мобілізацію. Документом пропонується дозволити добровільну мобілізацію українців з погашеною судимістю, але за винятком низки статей.

Міністр юстиції України Денис Малюська виступив з більш радикальним підходом. Він заявив, що мобілізувати таких громадян потрібно у примусовому порядку.

Також він допустив мобілізацію ув'язнених. За словами міністра, давати їм зброю буде ризиковано, але можна "дати лопату".

Детальніше щодо законопроекту про мобілізацію - у матеріалі РБК-Україна.

 

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