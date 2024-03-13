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В Раду внесли законопроект о мобилизации заключенных

Фото: в Раду внесли законопроект о мобилизации заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховную раду Украины внесли законопроект, которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно названию законопроекта, условно-досрочно освобождать от отбывания наказания хотят тех заключенных, которые согласятся проходить военную службу по контракту. 

По состоянию на сейчас текста законопроекта пока нет. 

Что предшествовало

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о мобилизации. Документом предлагается разрешить добровольную мобилизацию украинцев с погашенной судимостью, но за исключением ряда статей. 

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил с более радикальным подходом. Он заявил, что мобилизовать таких граждан нужно в принудительном порядке. 

Также он допустил мобилизацию заключенных. По словам министра, давать им оружие будет рискованно, но можно "дать лопату". 

Детальнее насчет законопроекте о мобилизации - в материале РБК-Украина

 

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