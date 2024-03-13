В Раду внесли законопроект о мобилизации заключенных

В Верховную раду Украины внесли законопроект, которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно названию законопроекта, условно-досрочно освобождать от отбывания наказания хотят тех заключенных, которые согласятся проходить военную службу по контракту.
По состоянию на сейчас текста законопроекта пока нет.
Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о мобилизации. Документом предлагается разрешить добровольную мобилизацию украинцев с погашенной судимостью, но за исключением ряда статей.
Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил с более радикальным подходом. Он заявил, что мобилизовать таких граждан нужно в принудительном порядке.
Также он допустил мобилизацию заключенных. По словам министра, давать им оружие будет рискованно, но можно "дать лопату".
Детальнее насчет законопроекте о мобилизации - в материале РБК-Украина.
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