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У Раді виступили за скасування спецобов’язку з експорту електроенергії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Спеціальний обов’язок з експорту електроенергії (експортне ПСО) неправильний і неринковий механізм, який треба скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"Експортне ПСО має стримуючий ефекти для експорту електроенергії… У нас можуть бути профіцити на ринку, які не виходять на експорт і це буде призводити до неринкового зниження цін, особливо в "денні" години, коли багато сонця. Або в нічні години, коли низьке споживання", - вказує Андрій Герус. 

Як вказав Герус, наразі йдуть дискусії, в тому числі з Міністерством енергетики, щодо скасування "експортного ПСО". 

"Це неправильно і неринково. Наскільки знаю, там (у Міненерго, - ред.) такі процеси йдуть і найближчим часом воно буде відмінено", - додав Герус. 

Нагадаємо, раніше державне підприємство "Енергетична компанія України" закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.   

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Верховна радаЕлектроенергія